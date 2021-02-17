Продавцам запретят менять цену на товар в зависимости от формы оплаты - проект

Расходы, связанные с выявлением (экспертизой) продажи потребителю бракованного и некачественного товара, возмещаются продавцом в случае подтверждения факта.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На заседании Нижней палаты парламента депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан "О защите прав потребителей", об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Законопроект предусматривает приоритет прав потребителей, информирование потребителя о правилах приобретения товаров (работ, услуг), торговли и оказания услуг на государственном языке (по согласованию — на других языках).

При этом продавцу запрещается устанавливать разные цены (тарифы) на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты (наличный и безналичный расчет).

Еще одним важным моментом является то, что расходы, связанные с выявлением (экспертизой) продажи потребителю бракованного и некачественного товара, возмещаются продавцом в случае подтверждения факта.

Вводятся финансовые санкции за такие правонарушения производителя (исполнителя, продавца) — юридического лица, как нарушение порядка замены потребителю товаров приемлемого качества или товаров с недостатками и бесплатного устранения дефектов, принуждение потребителя на приобретение дополнительных услуг, взимание платы за не оказанные услуги. За это будет полагаться штраф в размере 4,5 млн сумов.

Противоречия в законодательстве будут толковаться в пользу потребителя >>

Внесение в договор требований, ограничивающих права потребителя и противоречащих законодательству, карается штрафом в размере 6,7 млн сумов, а реализация и продажа товаров с истекшим сроком годности, производство, ввоз и реализация товаров и контрафактной пищевой продукции, не отвечающей требованиям нормативной документации —11,2 млн сумов.

В проекте отражены механизмы защиты прав потребителей, при реализации товаров удаленно и с использованием информационных систем. Принятие этого законопроекта усилит полномочия Агентства по защите прав потребителей, определит права общественных объединений потребителей, предотвратит нарушения прав потребителей, повысит ответственность продавца перед потребителем.