01:07 18 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Покупатели в очереди возле кассы

Продавцам запретят менять цену на товар в зависимости от формы оплаты - проект

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
25710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/03/15722850.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16025361/Prodavtsam-zapretyat-menyat-tsenu-na-tovar-v-zavisimosti-ot-formy-oplaty---proekt.html

Расходы, связанные с выявлением (экспертизой) продажи потребителю бракованного и некачественного товара, возмещаются продавцом в случае подтверждения факта.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На заседании Нижней палаты парламента депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан "О защите прав потребителей", об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Законопроект предусматривает приоритет прав потребителей, информирование потребителя о правилах приобретения товаров (работ, услуг), торговли и оказания услуг на государственном языке (по согласованию — на других языках).

При этом продавцу запрещается устанавливать разные цены (тарифы) на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты (наличный и безналичный расчет).

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
Что планируется сделать для защиты прав потребителей в Узбекистане — АМК

Еще одним важным моментом является то, что расходы, связанные с выявлением (экспертизой) продажи потребителю бракованного и некачественного товара, возмещаются продавцом в случае подтверждения факта.

Вводятся финансовые санкции за такие правонарушения производителя (исполнителя, продавца) — юридического лица, как нарушение порядка замены потребителю товаров приемлемого качества или товаров с недостатками и бесплатного устранения дефектов, принуждение потребителя на приобретение дополнительных услуг, взимание платы за не оказанные услуги. За это будет полагаться штраф в размере 4,5 млн сумов.

Противоречия в законодательстве будут толковаться в пользу потребителя >>

Внесение в договор требований, ограничивающих права потребителя и противоречащих законодательству, карается штрафом в размере 6,7 млн сумов, а реализация и продажа товаров с истекшим сроком годности, производство, ввоз и реализация товаров и контрафактной пищевой продукции, не отвечающей требованиям нормативной документации —11,2 млн сумов.

В проекте отражены механизмы защиты прав потребителей, при реализации товаров удаленно и с использованием информационных систем. Принятие этого законопроекта усилит полномочия Агентства по защите прав потребителей, определит права общественных объединений потребителей, предотвратит нарушения прав потребителей, повысит ответственность продавца перед потребителем.

Теги:
Узбекистан, проект, Агентство по защите прав потребителей, потребители



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото
На Австралию упал загадочный огненный шар. Его сперва приняли за молнию
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться