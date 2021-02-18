Чем заменить колбасу, сохранив вкус бутерброда? Диетолог назвала решение

По утрам, как правило, не хочется чем-то наедаться. Есть потребность, наоборот, в чем-то легком, но сытном.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Вкусный бутерброд с колбасой почти всегда приходится к месту, когда дело касается перекуса, однако колбасу вряд ли можно назвать полезной.

По словам диетолога Ольги Капийчук, в колбасных изделиях содержатся вкусовые добавки и различные химические вещества, которые могут быть вредны для организма.

Чем же тогда заменить колбасу? Специалист посоветовала присмотреться к рыбе или же бобовым.

"Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. <...>. Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка", — порекомендовала Капийчук.

По вкусу они могут напоминать колбасу, но при этом еще быть полезными.

Диетолог предложила еще один вариант на утро — котлеты из нута (фалафель). Тоже получится очень питательно.

Наконец, не стоит забывать про пасту из авокадо, которая богата веществом омега-3. Правда, необходимо быть осторожными при выборе плода — он должен быть спелым.

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