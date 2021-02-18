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Самолет президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев изучит условия жизни населения в Наманганской области

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16026929/Shavkat-Mirziev-izuchit-usloviya-zhizni-naseleniya-v-Namanganskoy-oblasti.html

Президент посетит промышленные предприятия, ознакомится с сельскохозяйственными проектами и проводимой созидательной работой.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент Узбекистана отбыл в Наманганскую область, сообщили в администрации главы государства. 

Шавкат Мирзиёев ознакомится с результатами реализации поставленных ранее задач, изучит условия в махаллях и по итогам поездки определит дальнейшие планы с учетом волнующих население проблем.

Президент посетит промышленные предприятия, ознакомится с сельскохозяйственными проектами и проводимой созидательной работой.

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Во время своего визита в Ферганскую область глава государства незапланированно посетил одну из махаллей Ферганы. Он прошел по улицам и встретился с местными жителями, осмотрел дома и торговые точки, посетил здание махаллинского комитета, где побеседовал с председателем и советниками, поинтересовался условиями жизни населения, спросил о проблемах и недостатках.

Теги:
визит, президент Узбекистана, Наманганская область



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