Подать заявку на выполнение чартера в Узбекистан теперь можно онлайн

Онлайн-платформа с 15 февраля работает в тестовом режиме. Ее создание должно сократить срок рассмотрения запросов до 24 часов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Агентство "Узавиация" запустило онлайн-систему, с помощью которой иностранные эксплуатанты воздушных судов могут в онлайн-режиме подавать заявки на выполнение разовых полетов на аэродромы республики.

Речь идет только о гражданской авиации — это касается как воздушных судов, так и аэродромов.

Онлайн-платформа работает в тестовом режиме с 15 февраля. Ожидается, что ее создание позволит обеспечить оперативное взаимодействие "Узавиации" с Uzbekistan Airports и "Узаэронавигацией" при обработке запросов, а также сокращение сроков рассмотрения заявок до 24 часов.