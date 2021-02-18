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Самолет компании Уральские авиалинии

Подать заявку на выполнение чартера в Узбекистан теперь можно онлайн

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16027527/Podat-zayavku-na-vypolnenie-chartera-v-Uzbekistan-teper-mozhno-onlayn.html

Онлайн-платформа с 15 февраля работает в тестовом режиме. Ее создание должно сократить срок рассмотрения запросов до 24 часов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Агентство "Узавиация" запустило онлайн-систему, с помощью которой иностранные эксплуатанты воздушных судов могут в онлайн-режиме подавать заявки на выполнение разовых полетов на аэродромы республики.

Речь идет только о гражданской авиации — это касается как воздушных судов, так и аэродромов.

Онлайн-платформа работает в тестовом режиме с 15 февраля. Ожидается, что ее создание позволит обеспечить оперативное взаимодействие "Узавиации" с Uzbekistan Airports и "Узаэронавигацией" при обработке запросов, а также сокращение сроков рассмотрения заявок до 24 часов.




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