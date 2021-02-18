Новое приложение ClubHouse бьет все рекорды — скачают ли его в Кремле?

Ранее американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением побеседовать в ClubHouse.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Кремль пока присматривается к новой социальной сети ClubHouse, популярность которой стремительно растет по всему миру.

Между тем заводить официальную страницу на этой платформе российские власти пока не планируют, поскольку в целом считают достаточными уже существующие механизмы информирования о деятельности кремлевской администрации.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в социальных сетях официальных страниц Кремля нет. Единственное, что есть, — это Twitter, однако это не прямой аккаунт.

"Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта. Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению и доведению нашей информации до общественности достаточно", — заявил Песков.

Напомним, что ClubHouse — новое приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.

Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.