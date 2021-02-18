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Президент ознакомился с деятельностью текстильной фабрики в Чусте

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16035151/Miriziev-oznakomilsya-s-deyatelnostyu-tekstilnoy-fabriki-v-Chuste.html

Общая стоимость проекта Chust textile составила около 12 миллионов долларов. Ожидается, что при использовании полной мощности, предприятие сможет производить пять тысяч тонн ткани и 15 миллионов единиц готовой продукции в год. 

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В ходе официального визита в Наманганскую область, глава государства посетил частную компанию Chust textile, расположенное в Чустском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана
Фабрика в Чусте
Предприятие создано в свободной экономической зоне "Наманган". Известно, что в двух его комплексах трудятся 1300 человек. Однако в ближайшее время число сотрудников планируется увеличить до 2200.
На раскройном участке текстильного предприятия
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Производственная мощность фабрики позволяет производить широкий спектр верхней и нижней одежды. В частности, в 2020 году было произведено почти две тысячи тонн тканей и 5,2 миллиона единиц готовых трикотажных изделий. Затем продукция была направлена в Италию, Россию, Казахстан и Таджикистан на сумму свыше девяти миллионов долларов. В текущем году планируется экспортировать товары из текстиля на 12 миллионов долларов.

Отмечается, что сооружения фабрики построены в виде ангаров, без использования большого количества материалов, благодаря чему удалось сэкономить на строительстве шесть миллионов долларов.

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Общая стоимость проекта Chust textile составила около 12 миллионов долларов. Ожидается, что при использовании полной мощности, предприятие сможет производить пять тысяч тонн ткани и 15 миллионов единиц готовой продукции в год. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Наманган, текстильная фабрика



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