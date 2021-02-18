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Саида Мирзиёева приняла участие в конференции МГУ по стратегированию

Telegram-канал Саиды Мирзиёевой
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210218/16035732/Saida-Mirzieva-pouchastvovala-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-strategirovaniyu.html

Мероприятие позволило обменяться знаниями в сфере построения долгосрочных планов странового развития с учетом современных рисков и вызовов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Московский государственный университет провел в онлайн-формате IV Международную научно-практическую конференцию по стратегированию. В мероприятии приняла участие зампредседателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Эта тема близка мне и является предметом моего изучения уже несколько лет", - сообщила Миризиёева.

По ее словам, конференция позволила обменяться знаниями в сфере построения долгосрочных планов странового развития с учетом современных рисков и вызовов.

Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам со словами поддержки >>

Напомним: в августе 2019-го Саида Мирзиёева открыла в Ташкенте Международный конгресс инфлюенсеров. В программу мероприятия вошли презентации участников, конференции, бизнес-встречи, церемония награждения World Influencers Congress 2019.

Теги:
стратегия развития, Конференция, МГУ имени М.В. Ломоносова, Саида Мирзиёева



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