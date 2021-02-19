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В МНО дали советы по воспитанию подростков

© Sputnik / Ольга Головко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16037456/V-MNO-dali-sovety-po-vospitaniyu-podrostkov.html

В Министерстве народного образования попросили родителей убедиться в том, что ребенок занимает досуг с пользой для себя. Это советы психологов.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) совместно с психологами и педагогами подготовили подборку советов для родителей подростков.

Ноутбуки в магазине. Иллюстративное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Такой шаг продиктован участившимися случаями хулиганства школьников в общественных местах.

В ведомстве посоветовали родителям не запрещать те или иные действия, а мягко и последовательно объяснять, почему так нельзя поступать.

В МНО попросили родителей убедиться в том, что ребенок занимает свой досуг с пользой для себя.

"Если вы хотите, чтобы подросток уважал ваше время, цените его в первую очередь. Если вы хотите, чтобы он прислушивался к вашим словам, сначала сами относитесь с уважением к его словам. Цените его желания, мечты, мысли", - говорится в Telegram-канале МНО.

Психологи также призывают взрослых не игнорировать мысли и советы подростка.

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Резонансный случай произошел недавно в Узбекистане. Видео с тремя парами ног на школьных партах распространилось в соцсетях и вызвало бурные дискуссии.

Хулиганами оказались девятиклассники школы №77 Самаркандской области. Молодых людей и их родителей вызвали на собрание с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних.

Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, подростки, дети, психолог



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