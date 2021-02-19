В Узбекистане зафиксирована рекордная температура

В республике наблюдалось усиление выноса очень теплого воздуха с зарубежного юга, что определяло аномально теплую погоду.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В феврале в Узбекистане был достигнут абсолютный максимум температуры, сообщает Узгидромет.

Только за 18 февраля температура воздуха в городах республики составила:

Ташкент – +25,6 градуса, что на 3,8 выше, чем в 1894 году (+21,8);

Самарканд – +26,1 градуса, что на 6 выше, чем в 1963-м (+20,1);

Термез – +28,3 градуса, что на 5,3 выше, чем в 1983 году (+23);

Андижан – +19,6 градуса, что на 1,2 выше, чем в 1970-м (+18,4);

Наманган – +19 градусов, что на 1,6 выше, чем в 1955 году (+17,4);

Фергана – +18 градусов, что на 1,8 выше, чем в 1999-м (+16,2);

Гулистан – +23,7 градуса, что на 3,8 выше, чем в 1963 году (+19,9);

Джизак – +25 градусов, что на 2,4 выше, чем в 1894-м (+22,6);

Карши – +32 градуса, что на 8,6 выше, чем в 1962 году (+23,4);

Навои – +30 градусов, что на 7 выше, чем в 1962-м (+23);

Бухара – +28,2 градуса, что на 4,5 выше, чем в 1962 году (+23,7).

Оказалось, что именно в это время в республике наблюдалось усиление выноса очень теплого воздуха с зарубежного юга, что определяло аномально теплую погоду.

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Однако уже в эти выходные погода испортится: небо уже начинает затягивать облаками, по некоторым районам ожидаются дожди и даже снег.