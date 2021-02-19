Посол Афганистана в России привился "Спутником V"

Ранее всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ, были направлены приглашения принять участие в кампании по вакцинации.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад привился от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо", — сказал Саид Тайеб Джавад.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ, были направлены приглашения принять участие в кампании по вакцинации.

Этим предложением уже воспользовались, в частности, сотрудники посольств Молдовы, Беларуси, Испании.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Узбекистан на днях сертифицировал "Спутник V" для массового применения, также принимаются меры по закупке миллиона доз препарата.