В УК Узбекистана вводится институт предварительного слушания по делу

Согласно внесенному в Уголовный кодекс дополнению, срок или размер наказания, назначаемого по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины, не может превышать половины максимального предусмотренного наказания.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, который предполагает внесение изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, передает пресс-служба Минюста.

Что изменится в УК

С вступлением в силу документа показания будут закрепляться предварительно. Это означает, что допрос свидетеля и потерпевшего может проводиться на стадии досудебного производства по ходатайству прокурора и осуществляется судом. Если более поздний допрос может оказаться невозможным в силу объективных причин, показания свидетеля и потерпевшего могут быть предварительно закреплены.

Вводится институт предварительного слушания по уголовному делу. Оно возможно при наличии оснований для приостановления производства по уголовному делу, прекращения производства по уголовному делу, направления уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный акт, обвинительное заключение или постановление о применении принудительной меры медицинского характера, а также исключения из дела недопустимых доказательств.

Продолжительность проведения предварительного слушания не должна превышать 10 суток.

Кроме того, следствие сможет заключать с подозреваемым соглашение о признании вины, если совершенное преступление не представляет большой общественной опасности. Оно заключается с прокурором на основании ходатайства подозреваемого или обвиняемого, который согласился с предъявленным ему подозрением, обвинением, активно способствовал раскрытию преступления и загладил причиненный вред.

Согласно внесенному в Уголовный кодекс дополнению, срок или размер наказания, назначаемого по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины, не может превышать половины максимального предусмотренного наказания.

Какие изменения введены в УПК

Новый закон предусматривает введение механизма, когда лицу с момента его фактического задержания или фактического завершения оперативно-розыскного мероприятия, связанного с его задержанием, обеспечивается встреча с защитником наедине до проведения связанных с ним процессуальных действий.

Станет возможным получение заявлений, объяснений или показаний от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должностными лицами органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, осуществляется на основании письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или судьи и исключительно при участии защитника (за исключением случаев отказа от защитника).

Срок задержания составляет не более 48 часов с момента фактического задержания лица (раньше этот срок исчислялся с момента доставления задержанного в органы внутренних дел или иные правоохранительные органы).

В перечень дел, по которым участие защитника является обязательным, внесены следующие: