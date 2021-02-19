Работа или насыщенный выходной: чем Путин займется 23 февраля

В Кремле напомнили, что в этом году 20 февраля по всей России — рабочий день. Впрочем, даже в праздничные дни президент не отдыхает.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Кремле рассказали о планах президента РФ Владимира Путина на 23 февраля.

Напомним, что по всей стране этот день объявлен выходным.

Чтобы обеспечить россиянам полноценные праздники, было решено также сделать выходным 22-е число. Вместо него рабочей считается суббота, 20 февраля.

Однако график главы государства насыщенный вне зависимости от праздников, отметили в Кремле.

В День защитника Отечества у Путина масса намеченных дел.

"Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне праздника президент также будет работать.

"С обеда они будут с Александром Григорьевичем (Лукашенко. — Прим. ред.) общаться. Можно предположить смело, что до вечера. И 23-го он в Кремле будет", — добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее в России выступили с инициативой ввести новую праздничную дату — День здорового образа жизни. Отмечать его предложено 7 апреля.