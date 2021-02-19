В Самаркандской области задержан мужчина за подкуп должностного лица

Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки". В настоящее время расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Самаркандской области задержан с поличным мужчина за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

Правонарушитель в возрасте 28 лет предложил заместителю начальника ОВД Пайарыкского района $5 тысяч за сокрытие факта об обнаружении на участке его дома камней, содержащих золотую руду.

Сотрудник правоохранительных органов несколько раз предупредил гражданина, что подкуп должностного лица является преступлением, и он может понести за это соответствующее наказание. Однако мужчина продолжал настаивать на своем и пообещал вернуться к нему с деньгами после обеда.

Замначальника обратился с рапортом в вышестоящие инстанции. На основании документа были проведены совместные оперативные мероприятия. Злоумышленник был задержан во время передачи взятки в размере $1,5 тысячи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки". В настоящее время ведется следствие.