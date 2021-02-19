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В Самаркандской области задержан мужчина за подкуп должностного лица

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16043636/V-Samarkandskoy-oblasti-zaderzhan-muzhchina-za-podkup-dolzhnostnogo-litsa.html

Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки". В настоящее время расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Самаркандской области задержан с поличным мужчина за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

Правонарушитель в возрасте 28 лет предложил заместителю начальника ОВД Пайарыкского района $5 тысяч за сокрытие факта об обнаружении на участке его дома камней, содержащих золотую руду.
Конверт с долларовыми купюрами
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Самаркандской области при получении взятки задержаны сотрудники хокимията

Сотрудник правоохранительных органов несколько раз предупредил гражданина, что подкуп должностного лица является преступлением, и он может понести за это соответствующее наказание. Однако мужчина продолжал настаивать на своем и пообещал вернуться к нему с деньгами после обеда.

Замначальника обратился с рапортом в вышестоящие инстанции. На основании документа были проведены совместные оперативные мероприятия. Злоумышленник был задержан во время передачи взятки в размере $1,5 тысячи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки". В настоящее время ведется следствие.

Теги:
следствие, Уголовный кодекс, уголовное дело, Самаркандская область, Расследование, взятка, МВД Узбекистана



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