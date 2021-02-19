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Доктор Мясников: известный факт, который мы знаем о кофе — миф и выдумка

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16044481/Doktor-Myasnikov-izvestnyy-fakt-kotoryy-my-znaem-o-kofe--mif-i-vydumka.html

Свое мнение специалист также высказал по поводу растворимого кофе, который считается вредным для здоровья.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Считается, что кофе нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Однако это заблуждение — такое мнение высказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

"Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Он призвал любителей кофе не отказывать себе во вкусном напитке. Но о норме помнить все же стоит: в день можно выпивать 2-3 чашки.

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© Sputnik / Александр Натрускин
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А в случае, если имеются заболевания печени, кофе не просто можно, а даже нужно пить, поскольку он оказывает целебный эффект. 

Таким людям можно смело выпивать по 4 кружки.

По словам Мясникова, кофе помогает при некоторых других недугах — подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе.

Напитку также приписывают противораковые свойства.

Что же касается растворимого кофе, то врач не согласился с тем, что он наносит вред здоровью.

Теги:
доктор, врач, кофе, здоровье



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