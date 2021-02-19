В США клонировали "вымирающего" хорька — его ДНК была заморожена в 1980-x

Черноногие хорьки считались вымершим видом с 1979 года, но потом удалось обнаружить оставшиеся 130 особей. Большая часть популяции погибла, а тех, кого удалось искусственно развести, состоят друг с другом в близком родстве. Что рано или поздно приводит к вымиранию.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В мире появилось еще одно клонированное животное — черноногий хорек, который считается исчезающим видом.

Об этом пишет Associated Press.

Примечательно, что ДНК-клетку взяли у хорька по имени Уилла, которая умерла 33 года назад.

Тогда, в 1980-х годах, генетический материал отправили в криобанк Zoo Global, расположенный в американском городе Сан-Диего.

Спустя годы клетку разморозили, и на свет появился хорек по имени Элизабет Энн. Вообще, она родилась еще 10 декабря 2020 года, однако стало известно об этом только сейчас.

Как же клонировали животное? Элизабет Энн выносила "суррогатная мать".

Для этого был взят домашний хорек.

Изначально было подсажено две клетки, однако второй клонированный хорек не выжил.

Помимо Элизабет Энн родились еще два малыша, однако между ними и клонированным животным нет родства.

Как утверждают ученые, успешное клонирование хорька позволит выжить исчезающей популяции за счет улучшения генетического разнообразия.