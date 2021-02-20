ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Ташкенте приступили к подготовке и повышению потенциала экспертного сообщества WorldSkills в Узбекистане. Инициатива запущена в рамках проекта по содействию занятости молодежи в стране.

Пресс-служба Минзанятости и трудовых отношений Узбекистана WorldSkills Russia завершило этап обучения экспертов из Узбекистана

В числе организаторов — Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке представительства ПРООН в Узбекистане, а также трастового фонда "Россия-ПРООН".

Для справки: проект "Содействие занятости молодежи в Узбекистане" был запущен в 2019 году в рамках взаимодействия между ПРООН и Министерством занятости и трудовых отношений республики. "Ворлдскиллс Россия" выступает партнером и ментором коллег из Узбекистана. Проект направлен на совершенствование подготовки кадров в стране, формирование сети профессионального сообщества в Узбекистане и создание новых программ обучения.

Молодые специалисты смогут получить необходимые навыки мирового уровня для последующего трудоустройства, в то время как рынок труда будет обеспечен нужными кадрами.

"В рамках обучения мы делаем акцент на три составляющие: преподавателей с практическими навыками, содержание и формат программ, а также инфраструктуру обучения, соответствующую рабочему месту. Мы делимся накопленным опытом с Узбекистаном, выстраивая модели, актуальные как для внутреннего рынка труда республики, так и для единого рынка труда Евразийского пространства", — рассказала Алина Досканова, директор по международной деятельности "Ворлдскиллс Россия", член совета директоров WorldSkills Asia.

После прохождения программы эксперты из Узбекистана самостоятельно смогут разрабатывать методики для дальнейшего обучения студентов. Таким образом, экспертиза "Ворлдскиллс Россия" позволит внедрить конкретные инструменты для совершенствования системы профессионального образования.

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И сегодня же завершился первый этап обучения экспертов из Узбекистана - они получили теоретические и практические знания и навыки по 14 компетенциям. Эксперты, показавшие лучшие результаты, получили статус сертифицированных экспертов Республики Узбекистан.

Пресс-служба Минзанятости и трудовых отношений Узбекистана WorldSkills Russia завершило этап обучения экспертов из Узбекистана

Следующим этапом проекта станет совместная разработка программ подготовки специалистов с учетом мирового опыта, российских практик и потребностей Узбекистана. Студенты из Узбекистана будут обучаться по разработанным программам, по итогам освоения материала они получат скиллс-паспорта, которые приравниваются к официальному диплому о среднем профессиональном образовании.