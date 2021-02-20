В США юристы учили жителей СНГ врать при прошении об убежище — их задержали

Следствие утверждает, что две фирмы обучали клиентов лгать под присягой во время иммиграционных процедур о том, что их преследуют в родных странах, а также указывать ложную информацию в заявлениях на получение убежища.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Министерство юстиции США сообщило о задержании в Нью-Йорке юристов двух компаний, обвиняемых в том, что они учили жителей России и других стран СНГ подделывать документы при подаче прошения об убежище в Штатах.

Это Илона Джамгарова, Артур Аркадян (иммиграционные юристы, базировавшиеся в Бруклине) и их коллега Игорь Резник.

Им "предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища", говорится в публикации.

Все трое уже взяты под стражу, пишет РИА Новости.

Отдельное обвинение предъявлено еще шестерым — это Юрий Моша, Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербин и Катерина Лисюченко. Их обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища, а кроме того — в сговоре против США.

Все они задержаны и будут ожидать суда в США. За исключением Лисюченко — она ожидает экстрадиции в Штаты из Италии.

По данным следствия, две иммиграционные фирмы Нью-Йорка, Dzhamgarova Firm и Russian America, помогали своим клиентам — "в основном иностранцам из России и СНГ запрашивать (американские) визы, просить убежище, гражданства".

При этом они, как следует из публикации Минюста, полностью понимали, что у этих клиентов нет законного права на убежище в США.

Фирмы подавали в Службу гражданства и иммиграции Штатов поддельные заявки на получение убежища и письменные показания под присягой, а также другие необходимые документы.

Кроме того, следствие считает, что фирмы обучали клиентов лгать под присягой во время иммиграционных процедур о том, что их преследуют в родных странах, а также указывать ложную информацию в заявлениях на получение убежища.

Из документов следует, что обвиняемые — жители США, Украины и Италии.