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В ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева

В ташкентском филиале российского вуза заработала солнечная электростанция

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Общество
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Площадь СЭС составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Объект состоит из 288 солнечных панелей, каждая мощностью 350 Вт.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов, сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

© Sputnik / Павел Львов
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"В университете используются не только энергосберегающие технологии, но и энергоэффективные — с использованием возобновляемой солнечной энергии", — отметили в пресс-службе.

Площадь СЭС составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Объект состоит из 288 солнечных панелей, каждая мощностью 350 Вт. Все они разработаны в республике.

Среднее количество электроэнергии, вырабатываемой станцией в год, составляет 220 тысяч кВт*ч, а за предусмотренный срок эксплуатации в более чем 25 лет станция способна выработать пять миллионов кВт*ч электроэнергии.

В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97 процентов занимают нефть и газ, 2,3 процента — уголь, 0,7 процента — гидроэнергетика. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии РУз составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

Теги:
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте, солнечная электростанция, Солнечная энергия, Узбекистан, Ташкент



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