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"Угостим пловом": звездного боксера Флойда Мейвезера ждут в Узбекистане

© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16050613/Ugostim-plovom-zvezdnogo-boksera-Floyda-Meyvezera-zhdut-v-Uzbekistane.html

Если получится провести большое соревнование в "Хумо Арене", то можно пригласить Мейвезера и многих других иностранных знаменитостей, заявил Махмуд Мурадов.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств UFC Махмуд Мурадов предложил позвать бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера к себе на родину.

Об этом пишет Daryo.

"Чему я научился у Флойда Мейвезера? Многому, в том числе и бизнесу! Он на самом деле не такой, каким кажется в Instagram и других соцсетях, в жизни он совсем другой. Если получится провести большое соревнование в "Хумо Арене", то можно пригласить Мейвезера и многих других иностранных звезд. Давайте покажем Мейвезеру гостеприимство Узбекистана: отвезем в Бухару, Самарканд и Хиву, конечно же. И в каждом городе угостим пловом", — сказал Мурадов.

Отмечается, что сейчас узбекистанец сотрудничает с промоутерской компанией Мейвезера.

Теги:
Узбекистан, Бухара, Бокс, Махмуд Мурадов, спорт



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