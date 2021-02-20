"Угостим пловом": звездного боксера Флойда Мейвезера ждут в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств UFC Махмуд Мурадов предложил позвать бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера к себе на родину.
Об этом пишет Daryo.
"Чему я научился у Флойда Мейвезера? Многому, в том числе и бизнесу! Он на самом деле не такой, каким кажется в Instagram и других соцсетях, в жизни он совсем другой. Если получится провести большое соревнование в "Хумо Арене", то можно пригласить Мейвезера и многих других иностранных звезд. Давайте покажем Мейвезеру гостеприимство Узбекистана: отвезем в Бухару, Самарканд и Хиву, конечно же. И в каждом городе угостим пловом", — сказал Мурадов.
Отмечается, что сейчас узбекистанец сотрудничает с промоутерской компанией Мейвезера.