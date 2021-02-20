В Узбекистане реформируют систему регулирования энергетики

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проектов двух документов, размещенных на портале СОВАЗ.
Речь идет о:
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постановлении президента "О дополнительных мерах по реформированию электроэнергетики";
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законе "Об энергетике" в новой редакции.
Отмечается, что развитие здоровой конкурентной среды на рынках электроэнергии, природного и сжиженного газа создаст прозрачные механизмы ценообразования и равный доступ для всех его участников.
Как ожидается, к четвертому кварталу 2021 года будет создан регулятор энергетического рынка в качестве неправительственного органа, подотчетного главе республики и Олий Мажлису.
Этот орган будет регулировать, лицензировать и контролировать конкурентный рынок электроэнергии и природного газа.
Введение норм социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения при формировании тарифов на электроэнергию устанавливается в качестве одной из важнейших задач регулятора.
Либерализация торговли природным и сжиженным газом и повышение качества услуг проводятся в соответствии с международной практикой.
Также предусматривается создание АО Uzpowertrade, которое будет заниматься:
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экспортом и импортом электроэнергии;
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закупкой электроэнергии у генерирующих компаний;
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продажей предприятиям региональных электрических сетей на основании прямых договоров, а также на оптовом рынке на основе биржевых торгов.
Согласно проекту, новое сервисное предприятие ООО "Узэнергосервис" будет создано путем слияния ООО "Узэнергосозлаш", АО "Узбекэнерготамир" и АО "Узэнерготаминлаш".
В Узбекистане утверждена Концепция электроснабжения на 2020-2030 годы, разработан единый "Кодекс электрических сетей", регулирующий подключение генераторов электроэнергии к основным сетям.
В настоящее время обновляются стандарты и нормы в области электроэнергетики при сотрудничестве с французской компанией Assystem.
Кроме того, проводится углубленная диагностика и устранение системных недостатков в АО "Тепловые электрические станции", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети" и "Узбекгидроэнерго" с участием международной консалтинговой компании McKinsey & Company.