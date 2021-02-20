В Узбекистане реформируют систему регулирования энергетики

До конца года планируется создать независимый орган, который будет регулировать рынок электроэнергии и природного газа, выполнять лицензионные и контрольные функции.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проектов двух документов, размещенных на портале СОВАЗ.

Речь идет о:

постановлении президента "О дополнительных мерах по реформированию электроэнергетики";

законе "Об энергетике" в новой редакции.

Отмечается, что развитие здоровой конкурентной среды на рынках электроэнергии, природного и сжиженного газа создаст прозрачные механизмы ценообразования и равный доступ для всех его участников.

Как ожидается, к четвертому кварталу 2021 года будет создан регулятор энергетического рынка в качестве неправительственного органа, подотчетного главе республики и Олий Мажлису.

Этот орган будет регулировать, лицензировать и контролировать конкурентный рынок электроэнергии и природного газа.

Введение норм социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения при формировании тарифов на электроэнергию устанавливается в качестве одной из важнейших задач регулятора.

Либерализация торговли природным и сжиженным газом и повышение качества услуг проводятся в соответствии с международной практикой.

Также предусматривается создание АО Uzpowertrade, которое будет заниматься:

экспортом и импортом электроэнергии;

закупкой электроэнергии у генерирующих компаний;

продажей предприятиям региональных электрических сетей на основании прямых договоров, а также на оптовом рынке на основе биржевых торгов.

Согласно проекту, новое сервисное предприятие ООО "Узэнергосервис" будет создано путем слияния ООО "Узэнергосозлаш", АО "Узбекэнерготамир" и АО "Узэнерготаминлаш".

В Узбекистане утверждена Концепция электроснабжения на 2020-2030 годы, разработан единый "Кодекс электрических сетей", регулирующий подключение генераторов электроэнергии к основным сетям.

В настоящее время обновляются стандарты и нормы в области электроэнергетики при сотрудничестве с французской компанией Assystem.

Кроме того, проводится углубленная диагностика и устранение системных недостатков в АО "Тепловые электрические станции", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети" и "Узбекгидроэнерго" с участием международной консалтинговой компании McKinsey & Company.