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Линии электропередач

В Узбекистане реформируют систему регулирования энергетики

© CC0 / Jan Baborák / Tractor harvesting the field
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16051829/V-Uzbekistane-reformiruyut-sistemu-regulirovaniya-energetiki.html

До конца года планируется создать независимый орган, который будет регулировать рынок электроэнергии и природного газа, выполнять лицензионные и контрольные функции.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проектов двух документов, размещенных на портале СОВАЗ.

Речь идет о:

  • постановлении президента "О дополнительных мерах по реформированию электроэнергетики";

  • законе "Об энергетике" в новой редакции.

Отмечается, что развитие здоровой конкурентной среды на рынках электроэнергии, природного и сжиженного газа создаст прозрачные механизмы ценообразования и равный доступ для всех его участников.

Лампочка, архивное фото
© CC0 / Pixabay
В Узбекистане пересмотрят стандарты в области электроэнергетики

Как ожидается, к четвертому кварталу 2021 года будет создан регулятор энергетического рынка в качестве неправительственного органа, подотчетного главе республики и Олий Мажлису.

Этот орган будет регулировать, лицензировать и контролировать конкурентный рынок электроэнергии и природного газа.

Введение норм социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения при формировании тарифов на электроэнергию устанавливается в качестве одной из важнейших задач регулятора.

Либерализация торговли природным и сжиженным газом и повышение качества услуг проводятся в соответствии с международной практикой.

Также предусматривается создание АО Uzpowertrade, которое будет заниматься:

  • экспортом и импортом электроэнергии;

  • закупкой электроэнергии у генерирующих компаний;

  • продажей предприятиям региональных электрических сетей на основании прямых договоров, а также на оптовом рынке на основе биржевых торгов.

Согласно проекту, новое сервисное предприятие ООО "Узэнергосервис" будет создано путем слияния ООО "Узэнергосозлаш", АО "Узбекэнерготамир" и АО "Узэнерготаминлаш".

Председатель правления АО Тепловые электрические станции Руслан Мубаракшин
Пресс-служба АО "Тепловые электрические станции"
Мубаракшин объяснил повышение спроса на электроэнергию в Узбекистане

В Узбекистане утверждена Концепция электроснабжения на 2020-2030 годы, разработан единый "Кодекс электрических сетей", регулирующий подключение генераторов электроэнергии к основным сетям.

В настоящее время обновляются стандарты и нормы в области электроэнергетики при сотрудничестве с французской компанией Assystem.

Кроме того, проводится углубленная диагностика и устранение системных недостатков в АО "Тепловые электрические станции", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети" и "Узбекгидроэнерго" с участием международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Теги:
Узбекистан, энергетика



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