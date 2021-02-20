Сразу два вуза Узбекистана обзавелись ректорами

В Андижанском институте сельского хозяйства и агротехнологий и совместном Белорусско-Узбекском межотраслевом институте прикладных технических квалификаций в Ташкенте назначены ректоры.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Назначены руководители двух вузов в Узбекистане. Соответствующее постановление правительства опубликовано в Telegram-канале Минюста.

Ректором Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий стал Комилжон Собирович Комилов. А Насридин Мирзоодилович Жабборов назначен исполнительным директором совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте.

В августе 2020 года стало известно, что с 2020/2021 учебного года будут образованы Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий на базе Андижанского филиала Ташкентского государственного аграрного университета и техникумы агротехнологий вместо высших школ, переданных в ведение Министерства сельского хозяйства, на базе сельскохозяйственных профессиональных колледжей.