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Сразу два вуза Узбекистана обзавелись ректорами

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16052185/Srazu-dva-vuza-Uzbekistana-obzavelis-rektorami.html

В Андижанском институте сельского хозяйства и агротехнологий и совместном Белорусско-Узбекском межотраслевом институте прикладных технических квалификаций в Ташкенте назначены ректоры.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Назначены руководители двух вузов в Узбекистане. Соответствующее постановление правительства опубликовано в Telegram-канале Минюста. 

Ректором Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий стал Комилжон Собирович Комилов. А Насридин Мирзоодилович Жабборов назначен исполнительным директором совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте.

В августе 2020 года стало известно, что с 2020/2021 учебного года будут образованы Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий на базе Андижанского филиала Ташкентского государственного аграрного университета и техникумы агротехнологий вместо высших школ, переданных в ведение Министерства сельского хозяйства, на базе сельскохозяйственных профессиональных колледжей.

Теги:
назначение, Ташкент, Андижан, вузы



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