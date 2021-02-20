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Операция на глаза в рамках благотворительной акции проекта Ko'ngil ko'zi

Детям с нарушением зрения провели операции в рамках проекта "Ko'ngil ko'zi"

Telegram-канал Саиды Мирзиёевой
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210220/16052852/Detyam-s-narusheniem-zreniya-proveli-operatsii-v-ramkakh-proekta-Kongil-kozi.html

По словам Саиды Мирзиёевой, всего в рамках проекта будет прооперировано 478 детей. Им будет проведено 630 операций.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Из Джизака в Ташкент прибыли 11 учащихся специализированной школы-интерната. Девяти будет сделана операция. Двоим установят глазные протезы. 

Об этом рассказал Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

"В рамках благотворительной акции проекта "Ko'ngil ko'zi" после массового обследования начались операции на глаза тем детям, которым можно вернуть зрение или максимально его улучшить. А если и это невозможно, то помочь хотя бы избежать еще больших осложнений, связанных с отсутствием правильно сформированного глаза", - написала Мирзиёева.

По ее словам, всего в рамках проекта будет прооперировано 478 детей. Им будет проведено 630 операций. Врачи будут бороться за зрение каждого ребенка, используя для этого все возможности.

Теги:
дети, зрение, операция, Саида Мирзиёева



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