Детям с нарушением зрения провели операции в рамках проекта "Ko'ngil ko'zi"

По словам Саиды Мирзиёевой, всего в рамках проекта будет прооперировано 478 детей. Им будет проведено 630 операций.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Из Джизака в Ташкент прибыли 11 учащихся специализированной школы-интерната. Девяти будет сделана операция. Двоим установят глазные протезы.

Об этом рассказал Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

"В рамках благотворительной акции проекта "Ko'ngil ko'zi" после массового обследования начались операции на глаза тем детям, которым можно вернуть зрение или максимально его улучшить. А если и это невозможно, то помочь хотя бы избежать еще больших осложнений, связанных с отсутствием правильно сформированного глаза", - написала Мирзиёева.

По ее словам, всего в рамках проекта будет прооперировано 478 детей. Им будет проведено 630 операций. Врачи будут бороться за зрение каждого ребенка, используя для этого все возможности.