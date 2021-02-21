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Сколько "стоит" государству — отправить на вызов машину скорой помощи?

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210221/16053422/Skolko-stoit-gosudarstvu--otpravit-na-vyzov-mashinu-skoroy-pomoschi.html

Из 3 тысяч вызовов неотложки только 500 заканчиваются госпитализацией. То есть, только 18% пациентов направляют в больницы. В развитых странах эта цифра достигает 80-90%. 

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Заместитель главы Минздрава Узбекистана Абдулла Азизов рассказал, сколько стоит каждый приезд кареты скорой помощи.

Узавтосаноат
Сколько карет "скорой помощи" готовы выезжать на вызов - ответ Минздрава

Поездка машины "туда" и "обратно" обходится в среднем в 150 тысяч сумов.

По словам замминистра, частые вызовы — это большая нагрузка на бюджет, поэтому необходимо реформировать эту систему. 

Азизов отметил, что 40% всех вызовов неотложки приходится на людей с хроническими заболеваниями. 

По мнению замглавы Минздрава, это не верная практика, поскольку в той же самой Европе такие пациенты обращаются за лечением к семейному врачу или в поликлинику.

В Узбекистане же граждане с хроническими недугами вызывают скорую помощь, пренебрегая наблюдением у семейного доктора.

Далее Азизов ответил на вопрос, почему неотложка часто приезжает с опозданием.

"Если говорить на примере Ташкента, то основная проблема — это пробки на дорогах. В других развитых странах многие водители сразу пропускают скорую помощь. А у нас чаще всего скорую помощь не пропускают", — пояснил замминистра.

Определенные трудности также создает неправильная парковка автомобилей граждан. Особенно у многоэтажек, где много жильцов. 

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане увеличилось число звонков в скорую помощь

Из-за этого машина скорой помощи попросту не может въехать во двор. 

Он привел статистику, согласно которой из 3 тысяч вызовов только 500 заканчиваются госпитализацией. То есть, только 18% пациентов направляют в больницы.

В развитых странах эта цифра достигает 80-90%. 

Что предложил Азизов: по его мнению, одним из решений могли бы стать социальные ролики, в которых бы поднимались вышеизложенные проблемы. 

Что касается сложных ситуаций на дорогах, то замминистра Минздрава предложил отслеживать по видеорегистраторам водителей, которые не пропускают неотложки, и штрафовать их. 

Теги:
Минздрав Узбекистана, госпитализация, здоровье, врачи, скорая помощь, скорая



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