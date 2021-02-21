Сколько "стоит" государству — отправить на вызов машину скорой помощи?

Из 3 тысяч вызовов неотложки только 500 заканчиваются госпитализацией. То есть, только 18% пациентов направляют в больницы. В развитых странах эта цифра достигает 80-90%.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Заместитель главы Минздрава Узбекистана Абдулла Азизов рассказал, сколько стоит каждый приезд кареты скорой помощи.

Поездка машины "туда" и "обратно" обходится в среднем в 150 тысяч сумов.

По словам замминистра, частые вызовы — это большая нагрузка на бюджет, поэтому необходимо реформировать эту систему.

Азизов отметил, что 40% всех вызовов неотложки приходится на людей с хроническими заболеваниями.

По мнению замглавы Минздрава, это не верная практика, поскольку в той же самой Европе такие пациенты обращаются за лечением к семейному врачу или в поликлинику.

В Узбекистане же граждане с хроническими недугами вызывают скорую помощь, пренебрегая наблюдением у семейного доктора.

Далее Азизов ответил на вопрос, почему неотложка часто приезжает с опозданием.

"Если говорить на примере Ташкента, то основная проблема — это пробки на дорогах. В других развитых странах многие водители сразу пропускают скорую помощь. А у нас чаще всего скорую помощь не пропускают", — пояснил замминистра.

Определенные трудности также создает неправильная парковка автомобилей граждан. Особенно у многоэтажек, где много жильцов.

Из-за этого машина скорой помощи попросту не может въехать во двор.

Он привел статистику, согласно которой из 3 тысяч вызовов только 500 заканчиваются госпитализацией. То есть, только 18% пациентов направляют в больницы.

В развитых странах эта цифра достигает 80-90%.

Что предложил Азизов: по его мнению, одним из решений могли бы стать социальные ролики, в которых бы поднимались вышеизложенные проблемы.

Что касается сложных ситуаций на дорогах, то замминистра Минздрава предложил отслеживать по видеорегистраторам водителей, которые не пропускают неотложки, и штрафовать их.