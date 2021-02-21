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"Заболеть" COVID за деньги: в Джизаке схватили врача, подделавшего диагноз

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210221/16055721/Zabolet-COVID-za-dengi-v-Dzhizake-skhvatili-vracha-poddelavshego-diagnoz.html

За фальсификацию диагноза медик получил "вознаграждение" в размере 1 миллион сумов. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Джизакской области намерены судить доктора-мошенника, который брал деньги за справки о положительном анализе на COVID-19.

Свои услуги врач Галляаральского районного медицинского объединения оценивал в миллион сумов. 

"Выяснилось, что врач выдал медицинскую справку С.Т., рабочему шахты "Марджанбулак" Южного горного управления Навоийского горно-металлургического комбината, проживавшему в Гудбинском сельском совете граждан", — говорится в сообщении областного УВД.

Следствие установило, что задержанный выдал листок нетрудоспособности, написав в нем такой диагноз:  "инфекция COVID-19 средней тяжести".  

При этом данный документ нигде зарегистрирован не был. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги:
пандемия, коронавирус, врач, Джизак, деньги



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