"Заболеть" COVID за деньги: в Джизаке схватили врача, подделавшего диагноз

За фальсификацию диагноза медик получил "вознаграждение" в размере 1 миллион сумов. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Джизакской области намерены судить доктора-мошенника, который брал деньги за справки о положительном анализе на COVID-19.

Свои услуги врач Галляаральского районного медицинского объединения оценивал в миллион сумов.

"Выяснилось, что врач выдал медицинскую справку С.Т., рабочему шахты "Марджанбулак" Южного горного управления Навоийского горно-металлургического комбината, проживавшему в Гудбинском сельском совете граждан", — говорится в сообщении областного УВД.

Следствие установило, что задержанный выдал листок нетрудоспособности, написав в нем такой диагноз: "инфекция COVID-19 средней тяжести".

При этом данный документ нигде зарегистрирован не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело.