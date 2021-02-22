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Тахиаташская ТЭС

На Тахиаташской ТЭС запустили вторую парогазовую установку

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210222/16058108/Na-Takhiatashskoy-TES-zapustili-vtoruyu-parogazovuyu-ustanovku-.html

Инновационная технология позволят уменьшить потребность в водных ресурсах с 452 миллионов кубических метров до 159 миллионов кубических метров в год.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Вторая парогазовая установка на Тахиаташской ТЭС вышла на полную мощность, сообщает пресс-служба АО "Тепловые электрические станции". 

"Внедрение современных и энергосберегающих технологий также имеет важное значение для улучшения экологической ситуации в Приаралье", - информируется в релизе.

В организации уточняют, что такие инновации позволят уменьшить потребность в водных ресурсах с 452 миллионов кубических метров до 159 миллионов кубических метров в год. Кроме того, выброс вредных газов в атмосферу снизится в 3,2 раза, оксид азота - в 3,5 раза. К тому же выплеск основных паровых газов сократится до чуть более 972 тысяч тонн в год.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Помимо этого, удельный расход условного топлива, используемого для производства 1 кВтч электроэнергии, сократится на 164,3 гр кВт час, что позволит сэкономить 488,6 млн кубометров природного газа в год.

Напомним: первая парогазовая установка на станции мощностью 280 МВт была запущена на полную мощность в декабре 2020 года. Отмечается, что данный инвестиционный проект реализован в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 11 сентября 2017 года

Теги:
водные ресурсы, электроэнергия, экология, Узбекистан, ТЭС, Тахиаташская ТЭС



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