Бухару озеленят общими усилиями

В Узбекистане намерены осуществить проект по озеленению Бухары. Средства на экологическую акцию собираются в форме пожертвований. Инициативу поддержит материально и ЕБРР.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. 27 февраля и 6 марта пройдет акция «Зеленый город Бухара», где силами обычных граждан будут высажены деревья, кустарники и многолетние цветы.

Инициаторами проекта выступила Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана. По словам ее председателя Татьяны Югай, акция нашла поддержку у городских властей.

“Мы занимаемся высадкой деревьев на городских улицах с августа 2019 года. Нами уже проведено восемь акций в Ташкенте, одна в Пскенте и одна в Бухаре. Высажено около двух тысяч деревьев. Теперь мы решили сделать этот проект в Бухаре совместно с сотрудниками ЕБРР и при личной поддержке хокима Бухары Уткира Жумаева”, - рассказала Югай корреспонденту Sputnik.

К проведению акции планируется привлечь порядка тысячи волонтеров. Уже 24 февраля из Ташкента в Бухару отправятся четыре фуры с саженцами и рассадой. Озеленение города, уверены организаторы, позволит улучшить экологическую ситуацию в Бухаре, а также послужит сохранению почвы под историческими зданиями.

Проект будет реализован в три этапа. Создание городских аллей с массивом кустарников и многолетних цветов - это только начало. Далее предусмотрено проведение образовательной и просветительской работы среди школьников, учителей и озеленителей, а также составление электронной карты высаженных деревьев для мониторинга эффективности проекта.

Средства на осуществление инициативы собираются посредством добровольных пожертвований, в том числе на онлайн-платформе «GoFundMe». Уже собрано порядка 30 тысяч долларов - это вклад отечественного бизнеса и соотечественников, проживающих за рубежом.

Проект получил поддержку и ЕБРР. По словам старшего банкира финансового учреждения Камолы Махмудовой, специальный фонд акционеров банка готов увеличить сумму собранных пожертвований еще на 50 тысяч евро.

По данным инициаторов, использование средств и осуществление проекта будет контролироваться независимой международной компанией, а данные будут публиковаться в открытом для общественности доступе.