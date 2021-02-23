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Отвисшие веки, вздутие живота, хрипота — 5 часто игнорируемых симптомов рака

© Fotolia / Photographee.eu
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210223/16060061/Otvisshie-veki-vzdutie-zhivota-khripota--5-chasto-ignoriruemykh-simptomov-raka.html

Как правило, на эти признаки большинство людей не обращают внимания, однако именно они могут быть первыми "звоночками", которые говорят о том, что надо посетить врача. 

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Опасность такого заболевания как рак в том, что зачастую люди даже не догадываются, что им болеют.

Дмитрий Липсон
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Обнаружить недуг на ранних стадиях не так-то просто из-за того, что человек не чувствует ни недомогания, ни чего-то отличного от своего привычного состояния. 

Тем не менее, есть пять симптомов, которые могут указывать на развивающуюся болезнь, пишет Express

К примеру, трудности с глотанием зачастую являются первым признаком рака пищевода, а отвисшие веки — рака легких.

Если начинает появляться охриплость, то это может свидетельствовать о раке гортани на ранней стадии. 

Обратиться к врачу следует и при постоянном вздутии живота, поскольку этот симптом иногда указывает на рак яичников. 

Своеобразной "лакмусовой бумажкой" является моча, а, точнее, ее цвет. Если она темно-коричневая, то стоит провериться на наличие онкологии в области поджелудочной железы.

Красный же оттенок может быть вызван раком почек, мочевого пузыря или простаты. 

Как правило, на эти признаки большинство людей не обращают внимания, однако именно они могут быть первыми "звоночками", которые говорят о том, что надо посетить врача. 

Ранее эксперт дала совет, что делать, если близкому человеку поставили страшный диагноз — рак, как справиться тем, кто рядом, и найти силы помочь больному.

Теги:
болезнь, рак, здоровье



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