Активный набор продолжается: на работу в РФ отправились более 760 узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Россию на строительные объекты отправились еще 762 граждан Узбекистана.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.
"На прошедшей неделе на работу на строительных объектах в Российской Федерации вылетела группа из 762 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с российскими работодателями", — говорится в сообщении.
В частности, 439 человек вылетели в рамках оргнабора, осуществленного "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой", 203 — в Амурскую область по контрактам компании "ПСП", еще 120 — в Санкт-Петербург на объекты "СтройКрафт".
"Все прошедшие отбор будут работать на строительных объектах в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — добавили в пресс-службе.
По данным агентства, процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в РФ продолжается.
Ранее сообщалось, что в 2021 году компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" планируют привлечь 14 тысяч узбекистанцев для работы на объектах в Москве и Подмосковье.
Первая группа из 189 граждан республики была отправлена в РФ в начале февраля.
Напомним, что отбор соотечественников ведется по всем регионам Узбекистана.
Ищутся следующие специалисты: монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.