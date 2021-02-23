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Активный набор продолжается: на работу в РФ отправились более 760 узбекистанцев

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Ранее гражданам республики дали советы на тему того, как в нынешних условиях легально выехать на работу в РФ, что надо знать и как "жить с высоко поднятой головой".

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Россию на строительные объекты отправились еще 762 граждан Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

"На прошедшей неделе на работу на строительных объектах в Российской Федерации вылетела группа из 762 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с российскими работодателями", — говорится в сообщении.

В частности, 439 человек вылетели в рамках оргнабора, осуществленного "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой", 203 — в Амурскую область по контрактам компании "ПСП", еще 120 — в Санкт-Петербург на объекты "СтройКрафт".

© Sputnik / Александр Гальперин
Как легально поехать на работу в Россию — советы узбекистанцам

"Все прошедшие отбор будут работать на строительных объектах в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — добавили в пресс-службе.

По данным агентства, процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в РФ продолжается.

Ранее сообщалось, что в 2021 году компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" планируют привлечь 14 тысяч узбекистанцев для работы на объектах в Москве и Подмосковье.

Первая группа из 189 граждан республики была отправлена в РФ в начале февраля. 

Напомним, что отбор соотечественников ведется по всем регионам Узбекистана.

Ищутся следующие специалисты: монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

Теги:
Узбекистан, работа, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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