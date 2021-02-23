Как "звучит" Марс — земляне получили первое аудио с "красной планеты"

Эту аудиозапись ровер сделал после своего приземления на Марс. Напомним, что цель планетохода — найти признаки биологической жизни, взять образцы грунта и доставить их на нашу планету.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. На Землю поступило уже второе сообщение, присланное марсоходом Perseverance.

До этого жители планеты смогли посмотреть, как выглядит "красная планета".

Теперь же человечество впервые получило возможность ее услышать. Запись опубликована на странице планетохода в Twitter.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — написано в публикации.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

На аудио слышен едва уловимый треск и сильный гул. Предположительно, он создается порывами ветра.

Напомним, что ровер Perseverance высадился на Марс 18 февраля.

Его цель — найти следы инопланетной жизни, а также взять образцы грунта с поверхности планеты и доставить их на Землю.