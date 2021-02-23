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Архивное фото военнослужащих

Нацгвардия будет "охранять" страну по-новому — главное о нововведениях

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210223/16061675/Natsgvardiya-budet-okhranyat-Uzbekistan-po-novomu--glavnoe-o-novovvedeniyakh.html

С 1 июля 2021 года сотрудникам Главного управления охраны будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 20% должностного оклада.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане произойдут важные перемены: служба охраны Национальной гвардии реорганизуется в Главное управление охраны Нацгвардии.

Парад Нацгвардии в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Это предусмотрено постановлением президента республики. 

На созданную структуру возложена задача по охране особо важных гособъектов, имущества физических и юридических лиц, а также дипломатических, консульских и других представительств зарубежных государств и международных организаций на договорной основе.

Кроме того, сотрудники охраны обеспечивают внутренний и пропускной режимы, общественный порядок на закрепленных за ними объектах.

Главное управление охраны также будет проводить контрольные проверки в подразделениях охраны госорганизаций и юрлиц, в уставном фонде (капитале) которых госдоля составляет 50 % и более.

С 1 июля 2021 года сотрудникам Главного управления охраны будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 20% должностного оклада.

С 1 мая начнется поэтапная передача объектов подразделениям военизированной охраны, внедрение оптимальных комбинированных видов охраны, а также сокращение физической охраны на основе принципа "Высокое качество по доступной цене".

Все это будет проводиться в три этапа на следующих объектах:

  1. до 1 января 2022 года — административные здания министерств, госкомитетов, ведомств, хокимиятов, учебные и культурные учреждения, розничные операционные кассы, центры банковских услуг;
  2. до 1 июля 2022 года — производственные объекты, рынки, торговые центры, объекты телерадиовещания, водозаборные сооружения;
  3. до 1 января 2023 года — здания банков и иные объекты.

Число территориальных подразделений оптимизируют, а должности военнослужащих и сотрудников Нацгвардии укомплектуют.

Нацгвардия Узбекистана
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Осуществляться это будет путем отбора среди рабочих и служащих военизированных подразделений Главного управления охраны, имеющих соответствующую профподготовку, прошедших подготовительные занятия и этапы отбора.

Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 12 ноября прошлого года приняла проект закона "О Национальной гвардии Республики Узбекистан".

Закон закрепляет общечеловеческие ценности в качестве принципов деятельности Нацгвардии, в частности — законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, самодостаточность, мобильность, оперативность, постоянная боевая готовность и способность подразделений к эффективному решению возложенных задач.

Теги:
охрана, Узбекистан, нацгвардия



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