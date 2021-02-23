Сколько узбекистанцы будут отдыхать в праздники — календарь на март

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В марте узбекистанцев ожидает сразу несколько праздников:
- Международный женский день 8 марта;
- Навруз — с 20 по 22 марта.
В связи с празднованием Навруза 27 марта (суббота) объявлена рабочим днем, а 20 марта (суббота) и 22 марта (понедельник) — наоборот, нерабочими.
Получается, что всего узбекистанцев ожидают четыре выходных дня: 8, 20, 21 и 22 марта.
Напомним, что, согласно указу президента, период некоторых праздников будет длиться не менее трех нерабочих дней.
Это касается в том числе Навруза. Помимо этого, правило распространяется на День независимости, Новый год, а также религиозные праздники Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха).