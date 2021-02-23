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Сколько узбекистанцы будут отдыхать в праздники — календарь на март

© Foto : Gena96
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210223/16062043/Skolko-uzbekistantsy-budut-otdykhat-v-prazdniki--kalendar-na-mart.html

В следующем месяце ожидаются сразу два события — Навруз и Международный женский день.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В марте узбекистанцев ожидает сразу несколько праздников: 

  • Международный женский день 8 марта;
  • Навруз — с 20 по 22 марта. 

В связи с празднованием Навруза 27 марта (суббота) объявлена рабочим днем, а 20 марта (суббота) и 22 марта (понедельник) — наоборот, нерабочими.

Люди гуляют в Парке Дружбы Народов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане появился еще один праздник

Получается, что всего узбекистанцев ожидают четыре выходных дня: 8, 20, 21 и 22 марта.

Напомним, что, согласно указу президента, период некоторых праздников будет длиться не менее трех нерабочих дней. 

Это касается в том числе Навруза. Помимо этого, правило распространяется на День независимости, Новый год, а также религиозные праздники Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха). 

Теги:
женский день, Навруз, праздник



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