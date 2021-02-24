В Ташкенте создадут новый университет

Все учебные планы преподавателей, программы обучения студентов и техническое оснащение подготовят с учетом зарубежного опыта.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. В столице Узбекистана появится Ташкентский университет прикладных наук, оказывающий негосударственные образовательные услуги, сообщается на портале regulation.gov.uz.

Учебный процесс в вузе будет основан по стандартам программ обучения ведущих вузов, входящих в такие рейтинги, как QS World University Rankings и The Times Higher Education World University Rakings.

Филиал Санкт-Петербургского университета откроется в Ташкенте в 2021 году >>

Все учебные планы преподавателей, программы обучения студентов и техническое оснащение подготовят с учетом зарубежного опыта. Доступны следующие языки обучения: узбекский, русский и английский.

В этом году будет осуществлен отбор для обучения в сферах:

- информационные бизнес-системы;

- бизнес-менеджмент;

- информационная безопасность;

- электронная коммерция.

Студенты смогут выбрать следующие формы обучения: очное, заочное, специально заочное, вечернее и дистанционное обучение.

Более того, студентам можно будет выбрать даже дистанционное обучение с некоторыми условиями (цифровые технологии, онлайн-обучения, вебинары и другие).