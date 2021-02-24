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В Ташкенте создадут новый университет

Unsplash / Changbok Ko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16063241/V-Tashkente-sozdadut-novyy-universitet.html

Все учебные планы преподавателей, программы обучения студентов и техническое оснащение подготовят с учетом зарубежного опыта.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. В столице Узбекистана появится Ташкентский университет прикладных наук, оказывающий негосударственные образовательные услуги, сообщается на портале regulation.gov.uz.

Учебный процесс в вузе будет основан по стандартам программ обучения ведущих вузов, входящих в такие рейтинги, как QS World University Rankings и The Times Higher Education World University Rakings. 

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Все учебные планы преподавателей, программы обучения студентов и техническое оснащение подготовят с учетом зарубежного опыта. Доступны следующие языки обучения: узбекский, русский и английский.

В этом году будет осуществлен отбор для обучения в сферах:

- информационные бизнес-системы;

- бизнес-менеджмент;

- информационная безопасность;

- электронная коммерция.

Студенты смогут выбрать следующие формы обучения: очное, заочное, специально заочное, вечернее и дистанционное обучение.

Более того, студентам можно будет выбрать даже дистанционное обучение с некоторыми условиями (цифровые технологии, онлайн-обучения, вебинары и другие).

Теги:
высшее образование, Образование, ВУЗ, университеты, Университет, Обучение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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