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В Узбекистане тысячи птиц сплелись в небесном "танце" — удивительное видео

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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113320
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16063676/V-Uzbekistane-tysyachi-ptits-splelis-v-nebesnom-tantse--udivitelnoe-video.html

Это называется мурмурацией — когда пернатые собираются в "тучи" и начинают скоординировано перемещаться по небу.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На днях жители Чимбайского района Каракалпакстана стали свидетелями необычного явления: тысячи птиц одновременно взмыли в небо, закружившись в "танце".

Пернатые сформировали гигантское "облако", которое местами напоминало торнадо.

В науке для этого явления есть отдельный термин — мурмурация. 

Интересно, что, находясь так тесно друг с другом, птицы не сталкиваются.

Во время полета каждая из них занимает определенную позицию, при которой можно получить достаточно солнечного света.

Скорость движения такого "облака" может достигать 40 километров в час.

Ученые до сих пор не выяснили, для чего птицам объединяться в какие-либо воздушные фигуры, однако есть предположение, что такие "танцы" помогают им защититься от внешней угрозы.

Теги:
Узбекистан, птицы, птица



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