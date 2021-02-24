В Узбекистане тысячи птиц сплелись в небесном "танце" — удивительное видео

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На днях жители Чимбайского района Каракалпакстана стали свидетелями необычного явления: тысячи птиц одновременно взмыли в небо, закружившись в "танце".
Пернатые сформировали гигантское "облако", которое местами напоминало торнадо.
В науке для этого явления есть отдельный термин — мурмурация.
Интересно, что, находясь так тесно друг с другом, птицы не сталкиваются.
Во время полета каждая из них занимает определенную позицию, при которой можно получить достаточно солнечного света.
Скорость движения такого "облака" может достигать 40 километров в час.
Ученые до сих пор не выяснили, для чего птицам объединяться в какие-либо воздушные фигуры, однако есть предположение, что такие "танцы" помогают им защититься от внешней угрозы.