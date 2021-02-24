Назначен новый прокурор Намангана

Пост занял Хуршид Одилов. С 2018 года он работал прокурором Чустского района Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В ходе внеочередного заседания совета народных депутатов новым прокурором города Намангана был назначен Хуршид Одилов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.

Хуршид Одилов родился в 1981 году в Андижанской области. В 2004-м окончил Ташкентский государственный юридический институт.

С 2004 по 2018 годы работал в прокуратуре Пахтаабадского и Асакинского районов, в органе надзора Андижанской области, а также был прокурором Улугнорского района.

С 2018-го занимал должность прокурора Чустского района Наманганской области.