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Главой Намангана стал замхокима Ташкента

Хокимият Намангана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16065922/Glavoy-Namangana-stal-zamkhokima-Tashkenta.html

Пост занял Гофир Джамалов. Ранее он также работал заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Минэкономики.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Намангане состоялось внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов, в ходе которого был назначен глава города, сообщают в пресс-службе хокимията.

Гофир Джамалов родился в 1974 году в городе Намангане. В 1997 году окончил Наманганский промышленно-технологический институт, в 2006 году - Академию государственного и социального строительства при президенте Республики Узбекистан.

С 1997 по 2009 год занимал различные ответственные должности в хокимиятах Намангана и Наманганской области.

Хокимият Намангана
В Намангане назначен замхокима по вопросам молодежной политики

С 2009 по 2020 год работал главным специалистом, начальником управления, заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Минэкономики.

С 2020 года был заместителем хокима Ташкента - начальником Главного управления жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов при участии лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева был назначен хоким Наманганской области - им стал Шавкат Абдуразаков

Теги:
назначение, Хокимият, Наманган



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