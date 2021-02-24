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В проекте УК предусмотрено гуманное отношение к тем, кто оступился впервые

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16066458/V-proekte-UK-predusmotreno-gumannoe-otnoshenie-k-tem-kto-ostupilsya-vpervye-.html

Законопроект предусмотрел изменения по устранению норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура предложила на обсуждение проект Уголовного кодекса Узбекистана в новой редакции. Его вступление в силу планируется с 1 января 2022 года.

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При разработке проекта специалисты опирались на опыт передовых зарубежных стран. Отдельное внимание уделили унификации уголовного права и его дальнейшей либерализации, совершенствованию системы уголовной ответственности и наказаний и гармонизации санкций за преступления в зависимости от характера и уровня общественной опасности.

Проект нацелен на устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.

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Новая редакция Уголовного кодекса основана на рациональном и пропорциональном применении альтернативных видов уголовного наказания. Кроме того, он гуманен к тем, кто впервые совершивших преступление, не представляющие большой общественной опасности, а также к несовершеннолетним, пожилым, лицам с инвалидностью, беременным и одиноким опекунам.

Среди задач нового УК — защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства и т.д., предупреждение преступности, воспитание граждан в духе соблюдения и уважения Конституции и законов.

Для справки: действующий УК утвержден в 1994 году. Реформы уголовного права отражены в Указе Президента от 10 августа 2020 года, в частности, основные направления реформы включают совершенствование деятельности по раскрытию преступлений, рассмотрению уголовных дел в суде, института подследственности уголовных дел.

Теги:
проект, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан, Уголовный кодекс



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