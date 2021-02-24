В проекте УК предусмотрено гуманное отношение к тем, кто оступился впервые

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура предложила на обсуждение проект Уголовного кодекса Узбекистана в новой редакции. Его вступление в силу планируется с 1 января 2022 года.

При разработке проекта специалисты опирались на опыт передовых зарубежных стран. Отдельное внимание уделили унификации уголовного права и его дальнейшей либерализации, совершенствованию системы уголовной ответственности и наказаний и гармонизации санкций за преступления в зависимости от характера и уровня общественной опасности.

Проект нацелен на устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.

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Новая редакция Уголовного кодекса основана на рациональном и пропорциональном применении альтернативных видов уголовного наказания. Кроме того, он гуманен к тем, кто впервые совершивших преступление, не представляющее большой общественной опасности, а также к несовершеннолетним, пожилым, лицам с инвалидностью, беременным и одиноким опекунам.

Среди задач нового УК — защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства и т. д., предупреждение преступности, воспитание граждан в духе соблюдения и уважения Конституции и законов.

Для справки: действующий УК утвержден в 1994 году. Реформы уголовного права отражены в указе президента от 10 августа 2020-го, в частности, основные направления реформы включают совершенствование деятельности по раскрытию преступлений, рассмотрению уголовных дел в суде, института подследственности уголовных дел.