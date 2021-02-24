Жителей Земли призвали готовиться к малому ледниковому периоду

Непривычно теплые зимы, которые фиксировались в последние годы на планете, не отражают истинной ситуации. А она такая: мир вступил в новую эру. Эру глобального похолодания.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В последние десятилетия активно обсуждалась одна из самых острых тем, связанных с окружающей средой, — глобальное потепление.

Однако некоторые ученые с этим не согласны и утверждают, что человечеству следует приготовиться ровно к обратному — к новому ледниковому периоду.

Такой позиции придерживается в том числе океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

Ученый привел контраргумент, заставляющий задуматься о том, что угроза глобального потепления — это миф: если бы температура Земли и правда росла, то от арктических ледников давно бы уже ничего не осталось.

"Четыре года назад я был на Северном полюсе. <…> Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — рассказал Матишов "Российской газете".

Он отметил, что в последнее время в Арктике действительно наблюдалось небольшое повышение температуры, из-за чего все говорили о глобальном изменении климата.

Однако этот период закончился, считает ученый.

"За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", — добавил специалист.

По его словам, чтобы понять тенденцию в климате, нужно анализировать данные за сто лет как минимум, а не ориентироваться на события последнего года-два.

Ледниковый период повторяется?

Матишов отметил, что климат цикличен, и человечество уже сейчас становится свидетелем наступления эры нового ледникового периода.

"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — убежден ученый.

Тому есть несколько доказательств: к примеру, в той же самой России (в европейской части страны) наступают холодные зимы, происходят засухи, пожары, выпадают интенсивные осадки.

Все это говорит о новом этапе жизни нашей планеты — наступления периода глобального похолодания.