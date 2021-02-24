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Автомобильная трасса

На одной из центральных улиц Ташкента разрешат разворот

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16069128/Na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-Tashkenta-razreshat-razvorot.html

Если проект утвердят, то по улице Мустакиллик напротив хокимията Мирзо-Улугбекского района автомобилистам разрешат разворот, также можно будет поворачивать с улицы Паркент на улицу Мустакиллик, а также съезжать с Малой кольцевой на улицу Паркент.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты по совершенствованию дорожно-транспортной системы и строительству новых дорог в Ташкенте. Подробности встречи сообщили в администрации президента.

Для того, чтобы минимизировать вероятность образования автомобильных пробок на дороге, планируется организовать разворот по улице Мустакиллик напротив хокимията Мирзо-Улугбекского района, поворот с улицы Паркент на улицу Мустакиллик, а также съезд с Малой кольцевой на улицу Паркент.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
Предложено открыть новые направления движения

Глава государства детально ознакомился с проектом и поручил министерствам транспорта и внутренних дел, а также столичному хокимияту в короткие сроки организовать дополнительные проезды более чем на 10 улицах города.

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В октябре 2019 года Министерство транспорта Узбекистана разработало Стратегию развития транспортной системы республики до 2035 года. К реализации пилотных проектов, которые призваны оптимизировать дорожное движение в столице, привлечены зарубежные специалисты. В приоритете — работа по минимизации пробок на трассах и в других крупных городах.

Теги:
президент Узбекистана, Министерство транспорта Республики Узбекистан, транспорт, Хокимият Ташкента, Ташкент, дороги, дорога



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