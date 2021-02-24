Все регионы Узбекистана готовы к приему вакцины от COVID-19 — Отабеков

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Склады для приема вакцин против коронавируса COVID-19 готовы во всех регионах и столице Узбекистана, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
Вакцинацию в республике планируется начать в первой половине марта, до конца года могут привить семь миллионов человек, или 20 процентов населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцины. Первыми прививки получат пожилые, медработники, преподаватели школ и вузов, а также сотрудники органов внутренних дел.
"На сегодняшний день оснащены все 14 региональных складов для вакцин", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге.
Он сообщил, что все склады оснащены оборудованием для загрузки и разгрузки вакцины, автокарами и спецодеждой.
В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщала, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал СЭС 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.
Семнадцатого февраля республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.