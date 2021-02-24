Все регионы Узбекистана готовы к приему вакцины от COVID-19 — Отабеков

Прививочную кампанию планируется начать в республике в первой половине марта, до конца года могут вакцинировать семь миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Склады для приема вакцин против коронавируса COVID-19 готовы во всех регионах и столице Узбекистана, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.

Вакцинацию в республике планируется начать в первой половине марта, до конца года могут привить семь миллионов человек, или 20 процентов населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцины. Первыми прививки получат пожилые, медработники, преподаватели школ и вузов, а также сотрудники органов внутренних дел.

"На сегодняшний день оснащены все 14 региональных складов для вакцин", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге.

Он сообщил, что все склады оснащены оборудованием для загрузки и разгрузки вакцины, автокарами и спецодеждой.

"Всего в регионах установлено более двух тысяч холодильников в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, роздано четыре тысячи индикаторов температуры и пять тысяч индикаторов холода", — добавил замначальника СЭС.

В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщала, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал СЭС 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.

Семнадцатого февраля республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.