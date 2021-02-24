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Новорожденный ребенок

В Узбекистане родились сиамские близнецы? Ответ Минздрава

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16069676/V-Uzbekistane-rodilis-siamskie-bliznetsy-Otvet-Minzdrava.html

Сообщения о том, что в республике родились сиамские близнецы, появились ранее в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистане прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о рождении в республике сиамских близнецов.

"Пресс-служба Министерства здравоохранения для прояснения ситуации связалась с начальником управления Минздрава Нилуфар Мансуровой. Ответственный сотрудник заявила, что ни в одном родильном доме страны такого случая зарегистрировано не было", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Минздрав призвал пользователей соцсетей не распространять ложную информацию.

В конце июня 2020 года в Самаркандской области родились двухголовые сиамские близнецы. У девочек было одно тело, одна пара рук и ног, одно сердце, два легких, один желудок и одна матка. Состояние детей оценивалось как критическое.

Они скончались спустя несколько дней после появления на свет.

Теги:
сиамские близнецы, фейки, дети, Минздрав Узбекистана, Узбекистан



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