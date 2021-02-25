Зона отдыха оказывает услуги представителям Администрации президента, Кабмина, разных министерств, ведомств и госучреждений, хокимиятов, а также населению страны и иностранным инвесторам, партнерам.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Зона отдыха "Шоввозсой" в Узбекистане оказалась предназначена не только для отдыха железнодорожников и их семей, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Ранее в Сети появлялась информация о том, что зона отдыха построена только для руководства Узбекистана.

Однако в компании это опровергли и заявили, что в настоящее время такие курорты, как "Назарбек", "Чимган", "Ходжикент" и "Омонхона", зона отдыха "Шоввозсой" находятся в ведении "Узбекистон темир йўллари" и оказывают услуги почти 90 тысячам работающим в компании железнодорожникам и населению.

Узбекистон темир йуллари Кто может попасть в зону отдыха "Шоввозсой" - ответ "Узбекистон темир йуллари"

Также в компании отметили, что, помимо сотрудников "Узбекистон темир йўллари", на договорной основе зона отдыха оказывает услуги представителям Администрации президента, Кабмина, разных министерств, ведомств и госучреждений, хокимиятов, а также населению страны и иностранным инвесторам, партнерам.

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Земли лесного хозяйства "Шоввозсой" были переданы "Узбекистон темир йуллари" постановлением Кабинета министров от 2010 года в целях сохранения существующей здесь экосистемы и создания современного центра экотуризма для железнодорожников и членов их семей, зарубежных партнеров компании, населения страны и иностранных туристов.

"С 2011 года, то есть на протяжении 10 лет, здесь поэтапно велись строительные и созидательные работы. Все инвестиции осуществлены за счёт внебюджетных средств железнодорожной компании, в частности, ее доходов", - говорится в сообщении.

Более того, там была создана инфраструктура, необходимая для сохранения и развития природного и животного мира на территории природного парка, протянуты линии электропередачи и построены автомобильная дорога и малое водохранилище.