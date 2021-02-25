15:05 25 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Кто может попасть в зону отдыха Шоввозсой - ответ Узбекистон темир йуллари

Кто может попасть в зону отдыха "Шоввозсой" - ответ "Узбекистон темир йуллари"

Узбекистон темир йуллари
Общество
Получить короткую ссылку
1231 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/19/16070447.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16070475/Kto-mozhet-popast-v-zonu-otdykha-Shovvozsoy---otvet-Uzbekiston-temir-yullari.html

Зона отдыха оказывает услуги представителям Администрации президента, Кабмина, разных министерств, ведомств и госучреждений, хокимиятов, а также населению страны и иностранным инвесторам, партнерам. 

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Зона отдыха "Шоввозсой" в Узбекистане оказалась предназначена не только для отдыха железнодорожников и их семей, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Ранее в Сети появлялась информация о том, что зона отдыха построена только для руководства Узбекистана.

Однако в компании это опровергли и заявили, что в настоящее время такие курорты, как "Назарбек", "Чимган", "Ходжикент" и "Омонхона", зона отдыха "Шоввозсой" находятся в ведении "Узбекистон темир йўллари" и оказывают услуги почти 90 тысячам работающим в компании железнодорожникам и населению.

Кто может попасть в зону отдыха Шоввозсой - ответ Узбекистон темир йуллари
Узбекистон темир йуллари
Кто может попасть в зону отдыха "Шоввозсой" - ответ "Узбекистон темир йуллари"

Также в компании отметили, что, помимо сотрудников "Узбекистон темир йўллари", на договорной основе зона отдыха оказывает услуги представителям Администрации президента, Кабмина, разных министерств, ведомств и госучреждений, хокимиятов, а также населению страны и иностранным инвесторам, партнерам. 

Под Ташкентом открылась новая зона отдыха для туристов >> 

Земли лесного хозяйства "Шоввозсой" были переданы "Узбекистон темир йуллари" постановлением Кабинета министров от 2010 года в целях сохранения существующей здесь экосистемы и создания современного центра экотуризма для железнодорожников и членов их семей, зарубежных партнеров компании, населения страны и иностранных туристов.

"С 2011 года, то есть на протяжении 10 лет, здесь поэтапно велись строительные и созидательные работы. Все инвестиции осуществлены за счёт внебюджетных средств железнодорожной компании, в частности, ее доходов", - говорится в сообщении.

Более того, там была создана инфраструктура, необходимая для сохранения и развития природного и животного мира на территории природного парка, протянуты линии электропередачи и построены автомобильная дорога и малое водохранилище.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Узбекистан, дом отдыха, отдых



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана — что они обсудили?
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться