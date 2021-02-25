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В Индонезии выловили странное существо с "человеческим лицом" — фото

© AP Photo / Eric Gay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16070851/V-Indonezii-vylovili-strannoe-suschestvo-s-chelovecheskim-litsom--foto.html

Местный житель отказался продавать находку. Он ее намерен сохранить, так как думает, что это принесет ему удачу.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. У берегов Индонезии выловили необычное существо, которое повергло всех в шоке, пишет Daily Mail.

Рыбак Абдулла Нурен, как обычно, ловил рыбу. На этот раз удача ему улыбнулась, и он поймал целую акулу.

Однако когда мужчина стал разрезать добычу, то внутри оказались три детеныша. Двое из них ничем не отличались от своих сородичей, а третий оказался с "человеческим лицом".

Новость о неожиданной находке тут же разлетелась по окрестностям.

Люди хотели поглазеть на акулу, некоторые соседи даже предлагали ее купить.

Однако рыбак отказался. Он намерен сохранить рыбу, так как верит, что это новый талисман, который принесет ему удачу.

Теги:
рыбалка, рыба, Индонезия, Наука, акула



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