Торговля по Интернету: какие изменения уже скоро "обрушатся" на Узбекистан?

ГНК будет передана функция ведения Национального реестра субъектов электронной коммерции. На его базе создадут единую информационную платформу E-trade.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана разработал и вынес на обсуждение проект постановления президента "О создании благоприятных условий для совершенствования администрирования электронной коммерции и ее дальнейшего развития".

Отсутствие эффективного механизма учета и контроля электронных сделок приводит к нарушениям как в уплате налогов, так и в защите прав потребителей.

Власти придумали выход: с 1 апреля в республике могут ввести правила, согласно которым предприниматели, торгующие через Интернет (кроме иностранных юрлиц), должны уведомить налоговые органы о начале своей деятельности.

При регистрации в налоговом органе бизнесмен, занимающийся торговлей через различные каналы Интернета, в том числе соцсети, получит специальный цифровой код, который необходимо обязательно разместить на торговой площадке.

Все документы сделок (договора, накладные, счета-фактуры), а также виртуальные кассовые аппараты используются в режиме онлайн.

Также ГНК будет передана функция ведения Национального реестра субъектов электронной коммерции. На его базе создадут единую информационную платформу E-trade.

Власти также подготовили пакет льгот и преференций для компаний, участвующих в электронной торговле.

Хозяйствующие субъекты, вставшие на учет до 1 января 2023 года, смогут уплачивать налог на прибыль и налог с оборота по ставкам, сниженным на 50%.

До 1 января 2023-го молодым предпринимателям (в возрасте до 30 лет) предоставляется право на беспроцентную отсрочку платежей:

по налогу с оборота, имущественному и земельному налогу, а также налогу на пользование водными ресурсами без обращения в местные государственные органы при условии их уплаты равными долями в течение 24 месяцев (для юрлиц);

по социальному налогу и налогу на доходы физлиц при условии уплаты равными долями в течение 24 месяцев (для индивидуальных предпринимателей).

Электронная коммерция — это купля-продажа товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с договором, который заключается с использованием информационных систем.

Согласно закону, принятому в мае 2015 года, основными принципами е-коммерции являются: свобода предпринимательской деятельности, равенство, а также защита прав и законных интересов участников данного вида торговли.