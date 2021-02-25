В Казахстане запретят продавать сельхозземли иностранцам

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Казахстане будет введен запрет на продажу и сдачу в аренду сельхозземель иностранным физическим и юридическим лицам, соответствующий законопроект поручил подготовить президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на заседании Национального совета общественного доверия, Токаев заявил: земельный вопрос для казахстанцев — очень важный, земля для них — символ государственности.

"Я несколько раз говорил о том, что земля иностранцам не продается. Нужно прекратить слухи насчет этого. Поэтому я принял конкретные решения. Во-первых, я поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранного участия", — сказал Токаев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

Законопроект по этому вопросу должна разработать администрация президента, добавил глава государства.