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В Казахстане запретят продавать сельхозземли иностранцам

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16071885/V-Kazakhstane-zapretyat-prodavat-selkhozzemli-inostrantsam.html

Президент РК Касым-Жомарт Токаев решил прекратить слухи, связанные с земельными вопросами.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Казахстане будет введен запрет на продажу и сдачу в аренду сельхозземель иностранным физическим и юридическим лицам, соответствующий законопроект поручил подготовить президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на заседании Национального совета общественного доверия, Токаев заявил: земельный вопрос для казахстанцев — очень важный, земля для них — символ государственности.

"Я несколько раз говорил о том, что земля иностранцам не продается. Нужно прекратить слухи насчет этого. Поэтому я принял конкретные решения. Во-первых, я поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранного участия", — сказал Токаев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

Законопроект по этому вопросу должна разработать администрация президента, добавил глава государства.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, Сельское хозяйство, земля, Казахстан



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