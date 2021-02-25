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Насилие в семье

"Наболевший вопрос": Токаев поручил усилить защиту казахстанок от насилия

© CC BY-SA 2.0 / allnightavenue / 5
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16071992/Nabolevshiy-vopros-Tokaev-poruchil-usilit-zaschitu-kazakhstanok-ot-nasiliya.html

В органах внутренних дел Казахстана в 1999 году были созданы подразделения по защите женщин от насилия, причем республика стала первопроходцем на пространстве СНГ в данном важном вопросе. Позднее штатная численность этих подразделений была сокращена почти наполовину.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. При Министерстве внутренних дел Казахстана будут восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия, соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

© Depositphotos / Lofilolo
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На заседании Национального совета общественного доверия глава республики заявил, что "насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи" и решить эту проблему можно только общими усилиями.

"Ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом", — сказал Токаев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

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В свое время штатная численность этих подразделений была сокращена почти на 50 процентов, "причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия", отметил президент.

"Поручаю Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия", — сказал он.

Кроме того, Токаев заявил, что в стране нужно широко обсудить инициативу законодательного ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие.

Теги:
защита женщин, Касым-Жомарт Токаев, женщины, Казахстан



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