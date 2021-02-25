"Наболевший вопрос": Токаев поручил усилить защиту казахстанок от насилия

В органах внутренних дел Казахстана в 1999 году были созданы подразделения по защите женщин от насилия, причем республика стала первопроходцем на пространстве СНГ в данном важном вопросе. Позднее штатная численность этих подразделений была сокращена почти наполовину.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. При Министерстве внутренних дел Казахстана будут восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия, соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.
На заседании Национального совета общественного доверия глава республики заявил, что "насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи" и решить эту проблему можно только общими усилиями.
"Ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом", — сказал Токаев. Его цитирует Sputnik Казахстан.
Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству (Eurouz) предоставит узбекским производителям возможность реализовывать продукцию на рынке Европы через соответствующую электронную платформу.