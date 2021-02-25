"Наболевший вопрос": Токаев поручил усилить защиту казахстанок от насилия

В органах внутренних дел Казахстана в 1999 году были созданы подразделения по защите женщин от насилия, причем республика стала первопроходцем на пространстве СНГ в данном важном вопросе. Позднее штатная численность этих подразделений была сокращена почти наполовину.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. При Министерстве внутренних дел Казахстана будут восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия, соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

На заседании Национального совета общественного доверия глава республики заявил, что "насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи" и решить эту проблему можно только общими усилиями.

"Ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом", — сказал Токаев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

В свое время штатная численность этих подразделений была сокращена почти на 50 процентов, "причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия", отметил президент.

"Поручаю Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия", — сказал он.

Кроме того, Токаев заявил, что в стране нужно широко обсудить инициативу законодательного ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие.