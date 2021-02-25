Мощь Узбекистана "взлетит" — при чем тут Airbus и французы

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан планирует сотрудничать с Airbus Helicopters — одним из ведущих производителей вертолетов в мире.
На днях состоялась встреча замглавы Минтранса Жасурбека Чориева с вице-президентом Airbus International по региону Восточной Европы и Центральной Азии Жаком Гарригом.
Одной из центральных тем стало возможное приобретение республикой новых вертолетов компании Airbus Helicopters.
"Состоялся обмен мнениями о возможности приобретения вертолетов у компании Airbus Helicopters, налаживания авиасообщения в этом направлении, чтобы стать ведущим участником на рынке Центральноазиатского региона", — говорится в сообщении Минтранса.
Кроме того, стороны обсудили вопросы изучения опыта зарубежных стран по эксплуатации вертолетов и проведению тренингов для пилотов в развитии данного направления
Представители Airbus International выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистане в сфере управления аэропортами.
Также стало известно о том, что республику в скором времени посетит министр торговли Франции.
Визит запланирован на этот май.
По итогам встречи стороны договорились обмениваться информацией по актуальным двусторонним вопросам.
Также Узбекистан и Airbus International настроены на активное совместное сотрудничество в будущем.