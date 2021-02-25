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Мощь Узбекистана "взлетит" — при чем тут Airbus и французы

© Foto : Tom Andreas Østrem
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16072060/Mosch-Uzbekistana-vzletit--pri-chem-tut-Airbus-i-frantsuzy.html

В республику могут начать поставляться вертолеты компании Airbus Helicopters.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан планирует сотрудничать с Airbus Helicopters — одним из ведущих производителей вертолетов в мире.

На днях состоялась встреча замглавы Минтранса Жасурбека Чориева с вице-президентом Airbus International по региону Восточной Европы и Центральной Азии Жаком Гарригом.

Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Состоялась встреча с представителями компании Airbus

Одной из центральных тем стало возможное приобретение республикой новых вертолетов компании Airbus Helicopters.

"Состоялся обмен мнениями о возможности приобретения вертолетов у компании Airbus Helicopters, налаживания авиасообщения в этом направлении, чтобы стать ведущим участником на рынке Центральноазиатского региона", — говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, стороны обсудили вопросы изучения опыта зарубежных стран по эксплуатации вертолетов и проведению тренингов для пилотов в развитии данного направления

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Представители Airbus International выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистане в сфере управления аэропортами.

Также стало известно о том, что республику в скором времени посетит министр торговли Франции.

Визит запланирован на этот май.

По итогам встречи стороны договорились обмениваться информацией по актуальным двусторонним вопросам.

Также Узбекистан и Airbus International настроены на активное совместное сотрудничество в будущем.

Теги:
Франция, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Airbus, Узбекистан



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