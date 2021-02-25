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Автобус

Автобусные рейсы из Ташкента в регионы восстановлены

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16074157/Avtobusnye-reysy-iz-Tashkenta-v-regiony-vosstanovleny.html

С 23 февраля на территории страны температура воздуха снизилась с 9-10 градусов тепла до 2-9 градусов мороза днем и 7-12 градусов мороза ночью, на дорогах образовался гололед.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Автобусные рейсы из Ташкента в регионы Узбекистана восстановлены, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы.

Ранее рейсы были отменены из-за непогоды. По данным Узгидромета, с 23 февраля на территории страны температура воздуха снизилась с 9-10 градусов тепла до 2-9 градусов мороза днем и 7-12 градусов мороза ночью, на дорогах образовался гололед.

"Рейсы с автовокзала Ташкента возобновлены", — говорится в публикации на Telegram-канале автовокзала.

В Узгидромете с 8.00 25 февраля на сутки объявили лавинную опасность по урочищу Чимган в Ташкентской области — это одно из популярных мест отдыха в стране.

Синоптики также прогнозируют, что плодовые деревья, которые зацвели в середине февраля из-за аномального тепла, пострадают от заморозков.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, гололед, мороз, автобусы, автобус



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