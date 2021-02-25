Автобусные рейсы из Ташкента в регионы восстановлены

С 23 февраля на территории страны температура воздуха снизилась с 9-10 градусов тепла до 2-9 градусов мороза днем и 7-12 градусов мороза ночью, на дорогах образовался гололед.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Автобусные рейсы из Ташкента в регионы Узбекистана восстановлены, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы.

Ранее рейсы были отменены из-за непогоды. По данным Узгидромета, с 23 февраля на территории страны температура воздуха снизилась с 9-10 градусов тепла до 2-9 градусов мороза днем и 7-12 градусов мороза ночью, на дорогах образовался гололед.

"Рейсы с автовокзала Ташкента возобновлены", — говорится в публикации на Telegram-канале автовокзала.

В Узгидромете с 8.00 25 февраля на сутки объявили лавинную опасность по урочищу Чимган в Ташкентской области — это одно из популярных мест отдыха в стране.

Синоптики также прогнозируют, что плодовые деревья, которые зацвели в середине февраля из-за аномального тепла, пострадают от заморозков.