Активистам махалли будут выплачивать компенсацию по коммунальным платежам

Разработаны критерии, по которым начнут оценивать эффективность деятельности кучабоши ("старших" по улице) и уйбоши ("старших" по дому).

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Положение, которое предусматривает выплату компенсации по обязательным коммунальным платежам гражданам, активно участвующим в деятельности органов самоуправления граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Нововведение вступит в силу с 1 марта нынешнего года. Компенсация будет предоставляться в размере 50 процентов базовой расчетной величины (122 тысячи 500 сумов).

Разработаны критерии, по которым начнут оценивать эффективность деятельности кучабоши ("старших" по улице) и уйбоши ("старших" по дому). Учитывается деятельность активистов на закрепленной за ними территории в течение 3 месяцев. Если оценка будет выше 70 баллов — компенсацию выплатят.

Здоровая махалля: отдай спорту время, а взамен получи до 10 млн сумов >>

Выплата компенсации досрочно приостанавливается в случае, если кучабоши и уйбоши не принимают активного участия в деятельности органов самоуправления граждан.

Выплаты производятся районными (городскими) отделами Министерства по поддержке махалли и семьи за счет дополнительных источников местных бюджетов.

В адресной программе строительства органов самоуправления на 2021-2022 годы, принятой правительством страны, озвучено, что в этом году решено вложить 1 070 млрд сумов в строительство 1 881 здания для махаллинских сходов граждан.

При этом их большую часть сооружений возведут с участием средств местных предпринимателей, остальные – за счет дополнительных доходов районных и городских бюджетов.