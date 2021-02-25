В Ташкенте построят новые дороги и перекрестки — 12 ключевых идей

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Министерстве транспорта представили проекты по улучшению дорожно-транспортной системы в Ташкенте.
Работы будут проведены в три этапа.
1 этап
Сперва будут достроены новые переходы и расширены три дороги.
В частности, уже совсем скоро откроется переход на пересечении улицы Абдуллы Кадыри по улице Себзар (после спуска с путепровода).
Кроме того, на 250 метров будет расширена дорога, пролегающая по одиннадцатому километру Ташкентской кольцевой автодороги (напротив рынка "Тусин").
В ближайшее время также будет организовано круговое движение на перекрестке улиц Аль-Хоразми - Катта Кани.
2 этап
Он коснется еще трех столичных улиц. Будет увеличена их пропускная способность.
Речь идет, прежде всего, об участке на пересечении улиц Чоштепа – Янги Сергели. Там будут изменены параметры перекрестка.
Также власти расширят местную дорогу на пересечении улиц Ташкентская кольцевая автомобильная дорога – Самарбону.
Новую дорогу планируют открыть на пересечении улиц Мустакиллик – Паркент. Сделать это хотят за счет зеленой зоны.
3 этап
На третьем этапе власти изучат транспортный поток на шести улицах Ташкента и, исходя из результатов анализа, запланируют ряд мероприятий.
Планируется:
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построить новую дорогу для соединения улицы Каракамыш Юнусабадского района с Ташкентской кольцевой автомобильной дорогой;
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увеличить пропускную способность, изменив параметры пересечения улиц Мукуми – Лутфи – Сеул – Нурафшон;
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сделать то же самое и на пересечении Ташкентской кольцевой автомобильной дороги - улицы Амира Темура, переведя перекресток с круговым движением в обычный;
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то же планируется сделать и на перекрестке улиц Шота Руставели – Мирабад – Шахрисабз;
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открыть новую точку разворота напротив предприятия "CRAFERS" по Малой кольцевой дороге;
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на пересечении улиц Сеул – Новза – Бунедкор увеличить пропускную способность перекрестка за счет расширения моста через канал.
Данные проекты будут реализованы совместно с Минтрансом, столичным хокимиятом, Главным управлением безопасности дорожного движения МВД и компанией Kalyon ulastirma.
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