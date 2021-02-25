В Ташкенте построят новые дороги и перекрестки — 12 ключевых идей

Ранее стало известно, почему в Узбекистане многие дороги не соответствуют требованиям и что можно сделать, чтобы продлить срок их службы.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Министерстве транспорта представили проекты по улучшению дорожно-транспортной системы в Ташкенте.

Работы будут проведены в три этапа.

1 этап

Сперва будут достроены новые переходы и расширены три дороги.

В частности, уже совсем скоро откроется переход на пересечении улицы Абдуллы Кадыри по улице Себзар (после спуска с путепровода).

Кроме того, на 250 метров будет расширена дорога, пролегающая по одиннадцатому километру Ташкентской кольцевой автодороги (напротив рынка "Тусин").

В ближайшее время также будет организовано круговое движение на перекрестке улиц Аль-Хоразми - Катта Кани.

2 этап

Он коснется еще трех столичных улиц. Будет увеличена их пропускная способность.

Речь идет, прежде всего, об участке на пересечении улиц Чоштепа – Янги Сергели. Там будут изменены параметры перекрестка.

Также власти расширят местную дорогу на пересечении улиц Ташкентская кольцевая автомобильная дорога – Самарбону.

Новую дорогу планируют открыть на пересечении улиц Мустакиллик – Паркент. Сделать это хотят за счет зеленой зоны.

3 этап

На третьем этапе власти изучат транспортный поток на шести улицах Ташкента и, исходя из результатов анализа, запланируют ряд мероприятий.

Планируется:

построить новую дорогу для соединения улицы Каракамыш Юнусабадского района с Ташкентской кольцевой автомобильной дорогой;

увеличить пропускную способность, изменив параметры пересечения улиц Мукуми – Лутфи – Сеул – Нурафшон;

сделать то же самое и на пересечении Ташкентской кольцевой автомобильной дороги - улицы Амира Темура, переведя перекресток с круговым движением в обычный;

то же планируется сделать и на перекрестке улиц Шота Руставели – Мирабад – Шахрисабз;

открыть новую точку разворота напротив предприятия "CRAFERS" по Малой кольцевой дороге;

на пересечении улиц Сеул – Новза – Бунедкор увеличить пропускную способность перекрестка за счет расширения моста через канал.

Данные проекты будут реализованы совместно с Минтрансом, столичным хокимиятом, Главным управлением безопасности дорожного движения МВД и компанией Kalyon ulastirma.

Ранее стало известно, почему в Узбекистане многие дороги не соответствуют требованиям и что можно сделать, чтобы продлить срок их службы.